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16 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 133

Губернатор Кузбасса продолжит помогать Агафье Лыковой, несмотря на запрет главы Хакасии

Губернатор Кузбасса продолжит помогать Агафье Лыковой, несмотря на запрет главы Хакасии

Администрация Кемеровской области ответила на запрет властей Хакасии.

Делегации из Кузбасса продолжат навещать знаменитую отшельницу. Амана Тулеева связывает с ней многолетняя дружба, поэтому губернатор Кемеровской области будет и дальше ей помогать.

«Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», - цитирует Сибдепо пресс-службу АКО.

Отмечается, что помимо помощи продуктами питания, волонтёры помогают женщине по хозяйству.

Ранее губернатор Хакасии Виктор Зимин запретил кузбасским чиновникам прилетать к отшельнице на вертолёте.

Напомним, Агафья Лыкова родилась в 1944 году в семье ушедших в тайгу староверов. Она является единственным оставшимся в живых членом семьи, которую геологи нашли в 1978 году. 

 
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