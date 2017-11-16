Губернатор Кузбасса продолжит помогать Агафье Лыковой, несмотря на запрет главы Хакасии

Администрация Кемеровской области ответила на запрет властей Хакасии.

Делегации из Кузбасса продолжат навещать знаменитую отшельницу. Амана Тулеева связывает с ней многолетняя дружба, поэтому губернатор Кемеровской области будет и дальше ей помогать.

«Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», - цитирует Сибдепо пресс-службу АКО.

Отмечается, что помимо помощи продуктами питания, волонтёры помогают женщине по хозяйству.

Ранее губернатор Хакасии Виктор Зимин запретил кузбасским чиновникам прилетать к отшельнице на вертолёте.

Напомним, Агафья Лыкова родилась в 1944 году в семье ушедших в тайгу староверов. Она является единственным оставшимся в живых членом семьи, которую геологи нашли в 1978 году.