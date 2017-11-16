Кузбассовец превратил свой джип в снегоуборочную машину

Личные автомобили могут не только мешать, но и помогать. Это доказал житель поселка Яшкино. Пока одни ругают коммунальные службы за то, что те не справляются с уборкой снега, полицейский Андрей Березовский решил помочь дорожникам. Он прикрепил к бамперу своего джипа широкий металлический отвал и каждый день утром и вечером чистит свою, а также соседние улицы. Кстати, его примеру последователи и другие жители. Теперь здесь есть квадрокоптер и УАЗик, которые народные умельцы тоже оснастили специальными устройства.