Вторая очередь городов Кемеровской области увидела "Вести-Кузбасс" в высоком качестве

В Кузбассе идёт переход на цифровое вещание. "Вести-Кузбасс" единственные региональные новости, которые можно увидеть в первом мультиплексе, т.е. совершенно бесплатно и в отличном качестве. Наземное оборудование работает в штатном режиме, связь со спутником стабильная. Сейчас идет поэтапное подключение территорий. Наши новости в сверх четком HD уже смотрят телезрители Тяжинского, Тисульского, Мариинского районов, сегодня к ним присоединяются жители Таштагола и Юрги, посёлков Шерегеш, Темиртау, Каз. А что нужно сделать, чтобы картинка радовала - расскажем прямо сейчас.