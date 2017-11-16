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16 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 55

Вторая очередь городов Кемеровской области увидела "Вести-Кузбасс" в высоком качестве

В Кузбассе идёт переход на цифровое вещание. "Вести-Кузбасс" единственные региональные новости, которые можно увидеть в первом мультиплексе, т.е. совершенно бесплатно и в отличном качестве. Наземное оборудование работает в штатном режиме, связь со спутником стабильная. Сейчас идет поэтапное  подключение территорий. Наши новости в сверх четком HD уже смотрят телезрители Тяжинского, Тисульского, Мариинского районов, сегодня к ним присоединяются жители Таштагола и Юрги, посёлков Шерегеш, Темиртау, Каз. А что нужно сделать, чтобы картинка радовала - расскажем прямо сейчас. 

 
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