Сегодня в Кемерове полностью ликвидировали последствия сильнейших снегопадов, из-за которых город вставал в 9-бальных пробках. Глава Илья Середюк оперативно отправил на самые проблемные участки инспекции, чтобы специалисты на месте перераспределили технику и людей. Заносы с проезжих частей убраны, сейчас идет обработка полотна противогололёдными смесями. Кстати, сегодня появилась информация, что по итогам 2017 года Середюк попал в пятерку лучших глав городов Сибири. Первую строчку в рейтинге занимает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В списке также омский градоначальник Сергей Фролов и красноярский Сергей Ерёмин. Напомню, Середюк работает мэром чуть больше года, а сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 года.