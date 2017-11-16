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16 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 11

В Кузбассе на железнодорожных переездах поезда протаранили грузовик и "легковушку"

Сразу две аварии на железнодорожных путях произошли в Кузбассе. Так, на нерегулируемом переезде станции Барзас грузовой поезд столкнулся с фурой. Водитель машины получил незначительные травмы.  Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.  И еще одно похожее ДТП, но уже   в районе Анжеро-Судженска. Легковушка выехала за шлагбаум, несмотря на то, что горел запрещающий сигнал светофора и врезалась в локомотив. Сотрудники ГАИ просят быть внимательнее и соблюдать правила

 
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