В Кузбассе на железнодорожных переездах поезда протаранили грузовик и "легковушку"

Сразу две аварии на железнодорожных путях произошли в Кузбассе. Так, на нерегулируемом переезде станции Барзас грузовой поезд столкнулся с фурой. Водитель машины получил незначительные травмы. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП. И еще одно похожее ДТП, но уже в районе Анжеро-Судженска. Легковушка выехала за шлагбаум, несмотря на то, что горел запрещающий сигнал светофора и врезалась в локомотив. Сотрудники ГАИ просят быть внимательнее и соблюдать правила