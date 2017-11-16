Журналисты рассказали заместителю губернатора Кузбасса о незаконной вырубке леса под покровительством полицейского

На жестком контроле вопросы коррупции, бездействия правоохранительных органов и наркоторговли. Накануне в пресс-центре ГТРК "Кузбасс" заместитель губернатора Алексеей Кожевин отвечал на неудобные вопросы журналистов и жителей области. Причем о некоторых фактах он узнавал непосредственно в прямом эфире. Например, о незаконной вырубке леса в Ижморском районе. После выхода сюжета в эфире нашего канала в интернете появилась информация, что сын подозреваемого бизнесмена работает в полиции и как раз курирует работу по пресечению контрабанды леса.