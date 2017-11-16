Кузбассовец убил девушку, пытаясь с ней помириться

Прокопчанин зарезал свою бывшую девушку, которая не захотела с ним мириться.

В ночь на 15 ноября 24-летний молодой человек пришёл к возлюбленной, с которой некоторое время назад расстался из-за проблем с алкоголем. Пострадавшая пустила злоумышленника в дом, однако на просьбы вернуться ответила отказом. Тогда гость начал избивать девушку и нанёс ей несколько ножевых ранений. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти пострадавшую. От полученных ран девушка скончалась.

Примечательно, что мужчина скрылся с места преступления и нанёс себе ножевое ранение.

По сообщению «Газеты Кемерова», жизни злоумышленника ничего не угрожает. В отношении прокопчанина возбуждено уголовное дело.