Илья Середюк расскажет, как единая диспетчерская служба Кемерова стала лучшей в России

Комфорт и благосостояние людей - основа составления рейтинга, в который вошел глава Кемерова Илья Середюк. Мэр областного центра попал в пятёрку лучших в Сибири. Кстати, сегодня он отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 . Середюк руководит городом чуть больше года, но за это время сумел завоевать доверие кемеровчан. Благодаря ему столица Кузбасса попала в президентскую программу Безопасные и качественные дороги, отремонтировано свыше шестидесяти километров магистралей. Кроме того, реконструирован первый в регионе линейный парк. Сегодня градоначальник - герой нашей программы "Вести-Кузбасс. Столица". Он расскажет о том, почему единая диспетчерская служба Кемерова стала лучшей в России. Смотрите в 22.30 на телеканале "Россия 24".