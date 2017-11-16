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17 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 141

Появилось видео с последствиями силового захвата шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе

В Кузбассе 16 ноября на территорию угольного предприятия проникли около 30 неизвестных в масках и парализовали работу шахты.

Злоумышленники разбили камеры видеонаблюдения, повредили компьютеры и напугали сотрудников. Во время захвата помещений, под землёй находились около 80 горняков, которые не могли подняться на поверхность из-за действий неизвестных. По той же причине на территорию «Анжерской-Южной» не удалось попасть 400 сотрудникам, приехавшим на работу.

На место происшествия вызвали правоохранителей, в том числе бойцов ОМОНа.

По сообщению «Газеты Кемерова»,  разногласия произошли между конкурсными управляющими ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» (юрлицо шахты, признанное банкротом) и ООО «НПО «Гидроуголь» (один из кредиторов шахты), а также руководством ООО «Блок №3 шахта «Анжерская-Южная».

Между «Блоком №2» и «Блоком №3» был заключен договор поставки угля, который в настоящее время оспаривает ещё один кредитор шахты — «Банк Российский кредит», выступавший до отзыва у него лицензии инвестором «Анжерской-Южной».

В настоящий момент угольное предприятие работает в штатном режиме. Подробности инцидента выясняются.

На место происшествия выезжала съёмочная группа программы «Вести-Кузбасс». Журналистам удалось снять на видео последствия рейдерского захвата.  

 
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