Видео: охранник шахты «Анжерская-Южная» показал, как неизвестные в масках напали на предприятие
Сотрудник службы безопасности угольного предприятия, работавший во время попытки рейдерского захвата шахты, показал последствия нападения.
«Камеры, мониторы, светильники – всё они покрушили здесь», - пояснил мужчина.
Также, по словам охранника «Анжерской-Южной», нападавшие вскрыли сейф и вытащили оттуда системный блок с жёстким диском.
Напомним рано утром, 16 ноября неизвестные произвели силовой захват угольного предприятия. Около 30 человек в масках ворвались на территорию «Анжерской-Южной» и парализовали работу шахты.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. Подробности выясняются.
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