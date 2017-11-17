Директор кузбасской шахты «Анжерская-Южная» прокомментировал силовой захват предприятия

Журналисты программы «Вести-Кузбасс» записали эксклюзивное интервью с директором блока №3 ООО «Шахта Анжерская-Южная» Анатолием Факушоковым и главным инженером предприятия Евгением Арышевым.

«Порядка 30 человек в спортивных костюмах и маска проникли на территорию шахты, нейтрализовали охрану блока №3. Было разгромлено КПП, разгромлена комната охраны, где находился сервер с видеонаблюдением. Были разбиты все камеры, (охранники) обезоружены и выведены за территорию шахты. После чего им было сообщено, что теперь охраной предприятия занимается ЧОО «Алекс», - рассказал директор шахты Анатолий Факушоков.

Представители новой «службы безопасности» заявили, что на территорию шахты пустят только доверенное лицо конкурсного управляющего. Они полностью блокировали работу предприятия, не пустив на территорию 400 сотрудников, приехавших на смену.

«В шахте находилось 77 человек. Попытка была устранить дежурного по шахте из кабинета, с пульта управления всеми системами безопасности. Остановка этих систем могла бы привести к печальным последствиям, потому что шахта не может работать без принудительного проветривания. Люди могли пострадать. Водоотливы могли в кратчайшее время затопить шахту», - добавил главный инженер предприятия Евгений Арышев.

Отметим, что из-за действий злоумышленников, горняки не могли подняться на поверхность. Только с помощью полицейских главному инженеру удалось попасть в диспетчерскую и взять на себя управление людьми, которые находились в забое.

Напомним рано утром, 16 ноября неизвестные произвели силовой захват угольного предприятия. Около 30 человек в масках ворвались на территорию «Анжерской-Южной» и парализовали работу шахты.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.