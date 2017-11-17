В Киселёвске злоумышленник совершил 16 квартирных краж

В Киселёвске полицейские задержали серийного вора. На его счету 16 краж с совокупной суммой ущерба более 250 тысяч рублей. С сентября текущего года, мужчина орудовал в нескольких районах города: проникал в квартиры, отжимая створки пластиковых окон на первых этажах высоток, либо взламывал частные дома. Похищал бытовую технику, ювелирные украшения, одежду. Теперь о незаконной любви к чужому имуществу злоумышленнику придется подумать за решеткой.