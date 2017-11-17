В Кузбассе задержаны 22 захватчика шахты «Анжерская-Южная»
Кузбасские полицейские задержали налётчиков, парализовавших работу шахты «Анжерская-Южная».
Все молодые люди прибыли в Кемеровскую область из разных регионов России. Они проникли на территорию угольного предприятия и обезоружили охранников, заявив, что за безопасность на шахте теперь отвечает ЧОО «Алекс». Злоумышленники разбили видеокамеры и забрали системный блок.
«Сотрудниками полиции установлен организатор нападения, который сразу после совершения противоправных действий убыл на самолете в Москву, где в аэропорту был задержан местными полицейскими», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что во время задержания у преступников были изъяты четыре травматических пистолета.
По факту нападения на шахту возбуждено уголовное дело, за «разбой» злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.