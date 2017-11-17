В Кузбассе на опасных участках дорог выставят дополнительные экипажи ДПС

Тема обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период стала основной на совещании в управлении ГИБДД области. Инспекторы и представители муниципальных служб приняли решение в местах концентрации дорожных происшествий и на аварийных участках выставлять дополнительные экипажи ДПС для более оперативного реагирования на нештатные ситуации. Водителям раздают памятки с номерами экстренных служб. Так же работает горячая линия, на которую каждый автовладелец может пожаловаться на гололед или заносы на трассе. Номера вы сейчас видите на ваших экранах.