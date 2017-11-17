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17 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 44

Новокузнечанин зарезала соседку за то, что она продавала квартиру дешевле чем он

Сегодня предъявлено официальное обвинение в убийстве жителю Новокузнецка. По версии следствия, в октябре этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел к соседке. Пенсионерка рассказала, что продает  квартиру. В разговоре выяснилось, что она  оценила  свою недвижимость на 300 тысяч дешевле, чем сосед, который тоже выставил свое жилье на продажу.  Обвиняемый  разозлился , схватил нож и несколько раз ударил женщину. 

 
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