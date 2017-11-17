Выгодные скидки в торговом парке "Сотка"

Торговый парк "Сотка" приглашает всех на акции и специальные предложения. Круглый год свежие и сочные , а главное по низким ценам фрукты и овощи можно приобрести в 8-ом блоке. и только 2 дня 18-го и 19-го ноября - в блоке №8 , место 20 и 21, о хурма королек будет стоить 49, а виноград Тайфи -79 рублей за килограмм.

А в блоке №1 в магазине Жадина – стеклоомывающая жидость 5 литров – будет стоить в выходные 99 рублей. В блоке №5 "Поляна" открывается китайская ярмарка.

Помимо этого 18-го ноября на открытой площадке торгового парка "Сотка" фермеры и производители Кузбасса представят свою продукцию по выгодным ценам. На ярмарке будут представлены: «Беловское рыбное хозяйство» с живой рыбой, а также фермерские хозяйства региона.

А в "Поляне" скидки действуют уже сейчас. С 15-го по 21-е ноября в магазине "Поляна" - грандиозные скидки на самые востребованные товары. Так, масло подсолнечное Алтай будет стоить 49,90, сахар -29,90. а цыплёнок охлаждённый – 94,90. Совершайте правильные покупки с выгодой для семейного бюджета вместе с торговым парком Сотка.