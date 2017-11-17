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17 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 115

В Кузбассе без вести пропала 16-летняя девушка

В Кузбассе без вести пропала 16-летняя девушка

В Кемеровской области разыскивают 16-летнюю Екатерину Олейник.

В последний раз девушку видели 15 ноября около 19:30 в Новокузнецке. С тех пор о её судьбе ничего не известно.

По сообщению «Газеты Кемерова», рост пропавшей 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение и длинные светлые волосы. На Екатерине были серые джинсы, чёрный пуховик, серый шарф и чёрные длинные сапоги.

Если вы что-либо знаете о местонахождении девушки, звоните по телефонам: 8 (3843) 72-20-75, 72-20-73 или 02.

 
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