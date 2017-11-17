Кемеровчанин надругался над 6-летней девочкой и угрожал убить её 12-летнего брата

В Кемерове будут судить 25-летнего мужчину, который совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении дочери сожительницы.

В январе 2017 года злоумышленник надругался над 6-летней девочкой, и в этот момент домой вернулся 12-летний брат пострадавшей.

«Мужчина несколько раз ударил его, после чего, приставив нож к телу мальчика, угрожал убийством. О произошедшем дети рассказали матери, когда та вернулась домой. Женщина вызвала скорую помощь и сотрудников полиции, злоумышленник был задержан», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СУ СК по Кузбассу.

Преступника будут судить за «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Угрозу убийством».

Детей поместили в социальное учреждение.