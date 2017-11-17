В Кузбассе каждый десятый малыш рождается недоношенным

Во всем мире отмечается международный день недоношенных детей. В Кузбассе за последний год появилось на свет больше тридцати тысяч малышей. И в среднем, каждый десятый ребенок рождается раньше срока. Главное учреждение в Кузбассе, где занимаются самыми сложными случаями – это областной перинатальный центр. Только за этот год тут выходили 58 младенцев с очень низкой массой тела – до одного килограмма, что еще несколько лет назад звучало как приговор.