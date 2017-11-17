Кузбассовец устроил стрельбу в ночном клубе — погиб сотрудник заведения

Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого. Молодые люди cпровоцировали конфликт с другими посетителями. Охранники попросили мужчин покинуть заведение. Они уехали. Но через некоторое время вернулись, зашли в помещение и начали стрелять из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников заведения получил смертельное ранение. Ещё один, а также женщина госпитализированы в больницу. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.