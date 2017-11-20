Британская пресса написала о конфликте вокруг Агафьи Лыковой

История с запретом полётов к знаменитой отшельнице заинтересовала журналистов The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что губернатор Хакасии Виктор Зимин раскритиковал кузбасских чиновников за помощь Агафье Лыковой, и заявил, что к староверке нельзя летать на вертолёте. В ответ на это в администрации Кемеровской области сообщили, что отшельница является другом Амана Тулеева, и он не перестанет ей помогать.

Средства массовой информации широко растиражировали эту тему, и британский таблоид The Daily Mail тоже решил познакомить своих читателей с нашумевшей историей.

По сообщению «Газеты Кемерова», зарубежное издание рассказало о судьбе единственной выжившей из семьи староверов и о том, что губернатор Хакасии запрещает ей помогать. Британские журналисты отметили, что помощь отшельнице в последние годы оказывал не Зимин, а Аман Тулеев, который считает её своим другом.