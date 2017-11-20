В Кемерове хотят построить мост до Кировского района

Сегодня утром дороги областного центра сковали семибалльные пробки. В некоторых частях города затруднено движение и сейчас. Так в Кировском районе столкнулись трамвай и внедорожник. К счастью, обошлось без пострадавших. Но авария спровоцировала серьёзный затор в обеденный час пик. К слову, сегодня стало известно, когда в Кемерове может появиться новый мост через Томь, который свяжет как раз Кировский и Центральный. Глава Илья Середюк ответил на предложение жителей о строительстве объекта. Сообщил, что реализация проекта возможна к 2032 году. Но для этого необходимо около 12 млрд. рублей и помощь из федерального бюджета.