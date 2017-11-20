Видео: в Кузбассе мужчина расстрелял охранников ночного клуба

Появились новые подробности происшествия в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого. Стрельбу устроил раннее судимый житель из Кемерова. Напомню, что мужчина накануне ворвался в заведение с ружьем и расстрелял охранников. Ранения получили два сотрудника, один из них скончался. Так же сейчас в больнице находится пострадавшая посетительница. Причиной вооруженной разборки стал конфликт между компаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.