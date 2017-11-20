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20 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 53

Видео: в Кузбассе мужчина расстрелял охранников ночного клуба

Появились новые подробности происшествия в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого. Стрельбу устроил  раннее судимый житель из Кемерова. Напомню, что мужчина накануне ворвался в заведение с ружьем и расстрелял охранников. Ранения получили два сотрудника, один из них скончался. Так же сейчас в больнице находится пострадавшая посетительница. Причиной  вооруженной разборки стал конфликт между компаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

 
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