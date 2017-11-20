Кузбассовца признали лучшим игроком в матче NHL

Сегодня кузбасские любители спорта обсуждают приятную новость из-за океана. Наш земляк, вратарь Сергей Бобровский признан первой звездой матча чемпионата NHL. Он отразил 36 бросков и помог победить своей дружине со счётом 2:0. Тем временем радует команда, в которой начинал свою карьеру звёздный голкипер. Новокузнецкий "Металлург" в турнире ВХЛ обыграл на выезде по буллитам хоккейный клуб "Рязань" 2:1 и продлил свою победную серию до четырёх поединков. Это рекорд для сталеваров в сезоне.