Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Спорт
20 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 14

Кузбассовца признали лучшим игроком в матче NHL

Сегодня кузбасские любители спорта обсуждают приятную новость из-за океана. Наш земляк, вратарь Сергей Бобровский признан первой звездой матча чемпионата NHL. Он отразил 36 бросков и помог победить своей дружине со счётом 2:0. Тем временем радует команда, в которой начинал свою карьеру звёздный голкипер. Новокузнецкий "Металлург" в турнире  ВХЛ обыграл на выезде по буллитам хоккейный клуб "Рязань" 2:1 и продлил свою победную серию до четырёх поединков. Это рекорд для сталеваров в сезоне.

 
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кастинг телеведущих в программу "Вести-Кузбасс"
16 ноября 2017 676
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 3927
Кузбассовца признали лучшим игроком в матче NHL
20 ноября 2017 14
В кузбасском магазине обнаружили колбасу с кишечной палочкой
20 ноября 2017 21
Видео: в Кузбассе мужчина расстрелял охранников ночного клуба
20 ноября 2017 54
В Кемерове хотят построить мост до Кировского района
20 ноября 2017 265
Британская пресса написала о конфликте вокруг Агафьи Лыковой
20 ноября 2017 103
Стала известна судьба 16-летней девушки, пропавшей в Кузбассе
20 ноября 2017 110
Второй «Леруа Мерлен» откроют в Кемерове в 2018 году
20 ноября 2017 464
Труженик тыла из Кузбасса отметил 90-летие
20 ноября 2017 59
Кузбасские паломники отправились в Москву
20 ноября 2017 71
Кузбассовцам рассказали, как не остаться без билета на автобус под Новый год
20 ноября 2017 115
Кузбассовцев предупредили об опасной "незамерзайке"
20 ноября 2017 159
В Кузбассе проведут облаву на рыбаков
20 ноября 2017 533
Видео: у кемеровской маршрутки загорелся мотор
20 ноября 2017 140
Кузбассовец устроил стрельбу в ночном клубе — погиб сотрудник заведения
20 ноября 2017 158
В Шерегеше официально открылся горнолыжный сезон
17 ноября 2017 533
Маленькие артисты из Прокопьевска покорили Москву
17 ноября 2017 431
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 17.11.17
17 ноября 2017 661
События недели
События недели от 18.11.17
19 ноября 2017 254
Нескучные выходные: первый уикенд горнолыжного сезона в Шерегеше
17 ноября 2017 277
Вести-Кузбасс. Столица
17 ноября 2017 299
Николай Патрушев: "Как молоды мы были"
16 ноября 2017 367
Электромобили для особенных детей
16 ноября 2017 295
Зимний дрифт в Кемерове
16 ноября 2017 511
Борьбу с плагиатом в студенческих работах начали вести на федеральном уровне
16 ноября 2017 282
Замгубернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин ответил на вопросы журналистов
16 ноября 2017 694
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.