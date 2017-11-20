Депутат Госдумы от Кузбасса в своём видеоблоге рассказал о законопроектах, над которыми работает

Антон Горелкин в очередном выпуске своего You-Tube-канала «Gorelkin. Info» рассказал о пользе законопроектов, над которыми работает в Государственной думе.

По сообщению «Газеты Кемерова», депутат от Кузбасса рассказал о внесении изменений в законопроект об участии несовершеннолетних в телевизионных шоу. По словам чиновника, идея закона шикарная и чуть позже все о ней узнают. Антон Горелкин отмечает, что уже на данном этапе телеканалы стали меньше «делать хайпа» на изнасилованных жертвах преступлений.

Также депутат рассказал о втором проекте, над которым работает, где чиновники хотят регламентировать процедуру сбора персональных данных несовершеннолетних. В рамках внесённых в закон «О персональных данных» поправок дети смогут оформлять SIM-карты на себя.