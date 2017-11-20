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20 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 19

Видео: мужчину, погибшего после стрельбы в кузбасском клубе, пытались спасти его коллеги

Камера видеонаблюдения запечатлела попытку сотрудников ночного клуба спасти своего товарища.

Ранее мы сообщали, что неизвестный устроил стрельбу в Ленинске-Кузнецком. После ссоры с посетителями ночного клуба, злоумышленника вывели из заведения, затем он вернулся с оружием и выстрелил в охранников. В результате происшествия пострадала посетительница клуба и двое сотрудников, один из которых позже скончался в больнице. 

Последствия инцидента попали в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как коллеги выносят мужчину, пытаясь ему помочь. 

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Стоит отметить, что момент выстрела также запечатлели камеры видеонаблюдения

 

 

 
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