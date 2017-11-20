Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
20 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 71

Видео: в Новокузнецке сотрудники "Почты России" швыряли посылки в подсобку и на дорогу

Появился ролик,  как сотрудники "Почты России" во время разгрузки машины в прямом смысле слова "швыряют" коробки в подсобное помещение, не заботясь о сохранности содержимого. При этом часть груза падает прямо на дорогу. Возмущенные кузбассовцы, конечно,  недовольны и просят администрацию разобраться со своими сотрудниками. В комментариях некоторые отметили, цитирую: "теперь понятно, почему в посылках разбито даже то, что разбиваться не должно". 

 
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кастинг телеведущих в программу "Вести-Кузбасс"
16 ноября 2017 707
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 3949
Кузбассовцы увидели Калтан с высоты птичьего полёта
20 ноября 2017 51
Более 30 кузбассовцев изъявили желание работать в команде "Вестей"
20 ноября 2017 59
СибГИУ стал площадкой для обсуждения стратегических металлургических задач
20 ноября 2017 44
В Кузбассе появилось дистанционное фермерство
20 ноября 2017 59
В Кузбассе пройдут губернаторские ярмарки
20 ноября 2017 78
Видео: в Новокузнецке сотрудники "Почты России" швыряли посылки в подсобку и на дорогу
20 ноября 2017 71
Видео: мужчину, погибшего после стрельбы в кузбасском клубе, пытались спасти его коллеги
20 ноября 2017 127
Депутат Госдумы от Кузбасса в своём видеоблоге рассказал о законопроектах, над которыми работает
20 ноября 2017 214
Кузбассовца признали лучшим игроком в матче NHL
20 ноября 2017 88
В кузбасском магазине обнаружили колбасу с кишечной палочкой
20 ноября 2017 133
Видео: в Кузбассе мужчина расстрелял охранников ночного клуба
20 ноября 2017 218
В Кемерове хотят построить мост до Кировского района
20 ноября 2017 2056
Британская пресса написала о конфликте вокруг Агафьи Лыковой
20 ноября 2017 362
Стала известна судьба 16-летней девушки, пропавшей в Кузбассе
20 ноября 2017 244
Второй «Леруа Мерлен» откроют в Кемерове в 2018 году
20 ноября 2017 593
Труженик тыла из Кузбасса отметил 90-летие
20 ноября 2017 73
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 17.11.17
17 ноября 2017 675
События недели
События недели от 18.11.17
19 ноября 2017 272
Нескучные выходные: первый уикенд горнолыжного сезона в Шерегеше
17 ноября 2017 284
Вести-Кузбасс. Столица
17 ноября 2017 307
Николай Патрушев: "Как молоды мы были"
16 ноября 2017 372
Электромобили для особенных детей
16 ноября 2017 305
Зимний дрифт в Кемерове
16 ноября 2017 525
Борьбу с плагиатом в студенческих работах начали вести на федеральном уровне
16 ноября 2017 291
Замгубернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин ответил на вопросы журналистов
16 ноября 2017 708
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.