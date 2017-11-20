Видео: в Новокузнецке сотрудники "Почты России" швыряли посылки в подсобку и на дорогу

Появился ролик, как сотрудники "Почты России" во время разгрузки машины в прямом смысле слова "швыряют" коробки в подсобное помещение, не заботясь о сохранности содержимого. При этом часть груза падает прямо на дорогу. Возмущенные кузбассовцы, конечно, недовольны и просят администрацию разобраться со своими сотрудниками. В комментариях некоторые отметили, цитирую: "теперь понятно, почему в посылках разбито даже то, что разбиваться не должно".