В Кузбассе пройдут губернаторские ярмарки

Исключительно качественные продукты можно будет купить на губернаторской ярмарке. Торговля в семи городах региона развернётся уже в эту пятницу. По традиции местные товаропроизводители, а также гости из Алтая, привезут мясо, рыбу, молоко, фрукты, овощи, кондитерские изделия. Откроется полевая кухни и мобильный офис МФС. Людей с ограниченными возможностями здоровья до площадей доставит социальное такси, волонтёры помогут представителям старшего поколения донести сумки до остановок общественного транспорта.