Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
20 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 79

В Кузбассе пройдут губернаторские ярмарки

Исключительно качественные продукты можно будет купить на губернаторской ярмарке. Торговля в семи городах региона развернётся уже в эту пятницу. По традиции местные товаропроизводители, а также гости из Алтая, привезут мясо, рыбу, молоко, фрукты, овощи, кондитерские изделия. Откроется полевая кухни и мобильный офис МФС. Людей с ограниченными возможностями здоровья до площадей доставит социальное такси, волонтёры помогут представителям старшего поколения донести сумки до остановок общественного транспорта. 

 
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кастинг телеведущих в программу "Вести-Кузбасс"
16 ноября 2017 707
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 3949
Кузбассовцы увидели Калтан с высоты птичьего полёта
20 ноября 2017 51
Более 30 кузбассовцев изъявили желание работать в команде "Вестей"
20 ноября 2017 59
СибГИУ стал площадкой для обсуждения стратегических металлургических задач
20 ноября 2017 44
В Кузбассе появилось дистанционное фермерство
20 ноября 2017 60
В Кузбассе пройдут губернаторские ярмарки
20 ноября 2017 79
Видео: в Новокузнецке сотрудники "Почты России" швыряли посылки в подсобку и на дорогу
20 ноября 2017 72
Видео: мужчину, погибшего после стрельбы в кузбасском клубе, пытались спасти его коллеги
20 ноября 2017 127
Депутат Госдумы от Кузбасса в своём видеоблоге рассказал о законопроектах, над которыми работает
20 ноября 2017 214
Кузбассовца признали лучшим игроком в матче NHL
20 ноября 2017 88
В кузбасском магазине обнаружили колбасу с кишечной палочкой
20 ноября 2017 133
Видео: в Кузбассе мужчина расстрелял охранников ночного клуба
20 ноября 2017 218
В Кемерове хотят построить мост до Кировского района
20 ноября 2017 2059
Британская пресса написала о конфликте вокруг Агафьи Лыковой
20 ноября 2017 362
Стала известна судьба 16-летней девушки, пропавшей в Кузбассе
20 ноября 2017 244
Второй «Леруа Мерлен» откроют в Кемерове в 2018 году
20 ноября 2017 593
Труженик тыла из Кузбасса отметил 90-летие
20 ноября 2017 73
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 17.11.17
17 ноября 2017 675
События недели
События недели от 18.11.17
19 ноября 2017 272
Нескучные выходные: первый уикенд горнолыжного сезона в Шерегеше
17 ноября 2017 284
Вести-Кузбасс. Столица
17 ноября 2017 307
Николай Патрушев: "Как молоды мы были"
16 ноября 2017 372
Электромобили для особенных детей
16 ноября 2017 305
Зимний дрифт в Кемерове
16 ноября 2017 525
Борьбу с плагиатом в студенческих работах начали вести на федеральном уровне
16 ноября 2017 291
Замгубернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин ответил на вопросы журналистов
16 ноября 2017 708
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.