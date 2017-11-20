СибГИУ стал площадкой для обсуждения стратегических металлургических задач

Ректор СибГИУ Евгений Протопопов отмечен медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. Высокую областную награду ему вручил губернатор Аман Тулеев. Тем временем Сибирский индустриальный университет, которым и руководит Протопопов, стал площадкой для обсуждения стратегических металлургических задач. Как закаляется сталь в разных странах, какие инновационные технологии используют в мире и где готовят лучших специалистов? Ответы на эти вопросы в материале Юлии Макуловой.