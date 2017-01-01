Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
1 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове угнали два внедорожника

30 Дек. 2016, 12:15
840 просмотров

Городская ГИБДД просить горожан оказать содействие в поиске автомобилей, которые угнали в ночь на 30 декабря. 

Из двора дома по адресу     Ю.Двужильного 10 «Б» неизвестные увели серый  Toyota Highlander  2011 года с номерами Х053ХВ42. Также минувшей ночью из двора по адресу переулок Щегловский 12 исчез и чёрный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года, регистрационные знаки  Т900УН42. 

Кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих записями камер или видеорегистраторов. Телефон для связи: 52-32-24 или 02

 

 



Тэги: Кемерово, угоны, ГИБДД
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости
Антифризные страсти
22 Ноя. 2016, 18:20


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица