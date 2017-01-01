В Кемерове угнали два внедорожника

Городская ГИБДД просить горожан оказать содействие в поиске автомобилей, которые угнали в ночь на 30 декабря.

Из двора дома по адресу Ю.Двужильного 10 «Б» неизвестные увели серый Toyota Highlander 2011 года с номерами Х053ХВ42. Также минувшей ночью из двора по адресу переулок Щегловский 12 исчез и чёрный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года, регистрационные знаки Т900УН42.

Кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих записями камер или видеорегистраторов. Телефон для связи: 52-32-24 или 02



