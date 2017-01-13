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В МЧС Кузбасса назвали основные причины пожаров

11 Янв. 2017, 17:27
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В Кузбассе участились случаи пожаров. Только с начачала года произошло 48 возгораний. Сегодня специалисты МЧС вышли в рейд. Разъясняют жителям меры предосторожности и раздают памятки. Ведь по статистике в большинстве случаев причиной возгораний становились нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Будьте осторожны, не оставляйте печи без присмотра и следите за исправностью дымоходов.  Тем более, что сегодня синоптики предупреждают – в ближайшие дни в регионе заметно похолодает, местами  возможны сильный ветер и снегопады. Уже в ночь с четверга на пятницу столбик  термометра  опустится  25 градусов.  Сотрудники ГИБДД просят по возможности не планировать поездки на личных автомобилях, а воспользоваться  общественным транспортом.


Тэги: Кузбасс, пожары
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