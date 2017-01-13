В Кузбассе пресекли более 17.000 фактов пьянства за рулём
В Госавтоинспекции региона подвели итоги работы за прошлый год. Как сообщил глава ведомства Александр Реветнев, удалось пресечь более 17,5 тысяч фактов, когда водитель садился за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Снизилось на 15,1% (с 389 до 330 фактов) число аварий по вине пьяных водителей.
- Число травмированных в данных ДТП граждан сократилось на 14,4% (с 567 до 485). Количество погибших в автоавариях граждан с этой категории водителей сократилось на 6,4% (с 94 до 88), - добавил Александр Реветнев.
Фото: ГИБДД по Кемеровской области