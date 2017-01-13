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В Кузбассе пресекли более 17.000 фактов пьянства за рулём

12 Янв. 2017, 15:08
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В Госавтоинспекции региона подвели итоги работы за прошлый год. Как сообщил глава ведомства Александр Реветнев, удалось пресечь  более 17,5 тысяч фактов, когда водитель садился за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Снизилось на 15,1% (с 389 до 330 фактов) число аварий по вине пьяных водителей.   

-  Число травмированных в данных ДТП граждан сократилось на 14,4% (с 567 до 485). Количество погибших в автоавариях граждан с этой категории водителей сократилось на 6,4% (с 94 до 88), - добавил Александр Реветнев. 

Фото: ГИБДД по Кемеровской области


Тэги: Кузбасс, ГИБДД, пьянство за рулём
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