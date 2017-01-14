В Кемерове снежная глыба рухнула на крышу Range Rover

Происшествие случилось вечером 13 января около KFC авто на Ленинградском, сообщают очевидцы в социальной Сети.

- KFC авто на Ленинградском. Около окошка с кассой, с самого верха здания упала глыба снега.

Прямо на крышу автомобиля Range Rover. Водитель авто в ярости, - пишет автор фото (прим.ред.-авторский стиль сохранён).

Отметим, спасатели рекомендуют зимой горожанам не ходить близко под крышами зданий из-за возможного схода снега.

Фото: Инцидент Кемерово