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В Кемерове бомж избил и ограбил сторожа автостоянки

14 Янв. 2017, 12:21
187 просмотров

В полицию обратился 60-летний сотрудник одной из городских автостоянок и сообщил о том, что стал жертвой нападения.

П

о словам потерпевшего, он увидел, как по территории стоянки разгуливает подозрительный незнакомец. Сторож спросил его о цели визита, в ответ мужчина несколько раз ударил пенсионера, прошёл в сторожку, забрал мобильник, а также 1.500 рублей.

Вскоре налетчика задержали: это  38-летний бомж, имеющий несколько судимостей.

-  Задержанный рассказал полицейским, что решился на ограбление, предположив, что на автостоянке всегда найдутся ценные вещи, а немолодой сторож не сможет оказать сопротивления, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области. В ведомстве отметили, что теперь нападавшему грозит до 7 лет по статье «Грабёж».

Смотрите 16 января программу  «Опер-ТВ» в эфире канала «Россия 24».


Тэги: Кемерово, нападение на сторожа
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