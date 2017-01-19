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На «проклятом» кемеровском перекрёстке случилось очередное ДТП

18 Янв. 2017, 18:01
323 просмотра

На проспекте Химиков в Кемерове произошло очередное ДТП, кадры с места происшествия нам прислали возмущенные очевидцы. Дело в том, что мы не раз рассказывали об этом участке, который автомобилисты уже окрестили "проклятым". Машины здесь бьются практически ежедневно.  Сегодня снова легковушку выбросило на полосу встречного движения, хорошо поток автомобилей был не настолько плотным, как в часы пик.

 

 

Михаил Ларин, водитель: Соблюдали скоростной режим, просто из колеи выкинуло на встречку, потащило и всё. Дорога смотрите, какая вон колея. И тут уже ничего не сделаешь.   Дороги смотрите вон в ужасном состоянии. 

Добавим, год назад за 3 дня января  здесь произошло шесть аварий, в этом  - ничего не изменилось.  По словам инспекторов ГИБДД, главная причина - деформация полотна. Дорога широкая, на первый взгляд ровная и водители не подозревают об опасности, которая их подстерегает. Даже при минимальной скорости машину бросает. К нам в редакцию постоянно обращаются водители с просьбой, ликвидировать колею или хотя бы установить знак ограничения скорости. Эту тему поднимали во время работы пресс-центра ГТРК Кузбасс. Меньше недели назад снимали сюжет об опасных дорогах в Кемерове, и этот участок фигурировал тоже. 


Тэги: Кемерово, ДТП
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