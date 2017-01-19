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В Кемерове водителя Mercedes наказали за парковку на тротуаре

19 Янв. 2017, 16:29
469 просмотров

Неравнодушный горожанин прислал  раздел «Мобильного патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса» фото очередного «мастера парковки».

 

На снимке, белый Mercedes стоит на тротуаре около  одного магазина на Красноармейской. Сообщается, что водитель загородил машиной проход для людей. Личность нарушителя установили, он заплатит штраф в 1.000 рублей по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре», сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Больше историй о «королях парковки» в программе «Опер-ТВ».

 


Тэги: Кемерово, парковка
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