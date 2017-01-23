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В Прокопьевске ищут девочку, сбежавшую из больницы

23 Янв. 2017, 16:05
109 просмотров

В полиции Кемеровской области просят оказать содействие в поисках Полина Михайлова 2002 года рождения. Девочка в ночь на 21 января текущего года без разрешения ушла из больницы, пока её местонахождение не установлено. 

На вид Полине 14 лет, рост около 160 см, среднее телосложение. Лицо европейского типа, светлые волосы ниже плеч. Из одежды на девочке была вязаная кофта тёмного цвета, синие джинсы, а на ногах – коричневые угги. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по номеру  в Прокопьевске: 8-(38466)-2–25–83.

 


Тэги: Кузбасс, Прокопьевск, поиски девочки
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