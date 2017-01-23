В Кузбассе инцидент со «скорой», которая опоздала на роды, проверит прокуратура

42 просмотра

В областной столице в новогоднюю ночь у женщины начались роды, однако карета «скорой помощи» приехала только через три с лишним часа. В результате супруг кемеровчанки сам принял девочку. Сообщается, что малышка попала в реанимацию: медики диагностировали у неё пневмонию. Семья написала заявление в прокуратуру. Как сообщает «Российская газета», прокуратуре Ленинского района поручили провести проверку инцидента. Издание отмечает, что семья роженицы и станция скорой помощи находят на одной улице.



