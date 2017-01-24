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В Кемерове у цирка машина встала на крышу

24 Янв. 2017, 10:54
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Вечером 23 января на проспекте Ленина около дома №57 произошла авария, в результате которой перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.  

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси двигался в направлении цирка. В этот момент из левой в правую полосу перед ним начал перестраиваться автомобиль   Lada Granta. В результате манёвра маршрутка и легковушка столкнулись по касательной, а затем Lada опрокинулась. В автобусе было примерно 10 пассажиров, они не получили травм. Водитель машины также не пострадал, рассказали в кемеровской Госавтоинспекции. В ведомстве в очередной раз всех участников движения призывают к соблюдению правил и осторожности.  

Фото: Инцидент Кемерово

 


Тэги: Кемерово, ДТП
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