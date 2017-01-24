В Кемерове у цирка машина встала на крышу

Вечером 23 января на проспекте Ленина около дома №57 произошла авария, в результате которой перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси двигался в направлении цирка. В этот момент из левой в правую полосу перед ним начал перестраиваться автомобиль Lada Granta. В результате манёвра маршрутка и легковушка столкнулись по касательной, а затем Lada опрокинулась. В автобусе было примерно 10 пассажиров, они не получили травм. Водитель машины также не пострадал, рассказали в кемеровской Госавтоинспекции. В ведомстве в очередной раз всех участников движения призывают к соблюдению правил и осторожности.

Фото: Инцидент Кемерово