В Новокузнецке за утро загорелись 4 машины

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Первый звонок в пожарную часть поступил около 6 утра от жильцов дома по проспекту Ермакова. Здесь загорелась сначала одна иномарка, а затем пламя перекинулось и на две другие. Спустя всего полчаса вспыхнула отечественная легковушка на улице Клименко. Сейчас эксперты устанавливают причины ЧП. С начала зимы в Кузбассе сгорело уже 20 припаркованных автомобилей. И как показывает статистика, в большинстве случаев это происходит из-за неполадок в электропроводке и протечек масла и бензина. А вот люди на улицах разделились во мнениях о причинах подобных ночных пожаров.



