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Следком прокомментировал возможное самоубийство кемеровского студента

24 Янв. 2017, 19:36
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Сегодня, в одном из кемеровских ВУЗов нашли тело студента-второкурсника с признаками суицида. Причины выясняют следователи. 

Надежда Ананьева, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области: «Сегодня зарегистрировано сообщение об обнаружении тела 22-летнего молодого человека с признаками суицида. По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, были ли конфликты у молодого человека: в семье, с друзьями. Либо возникали какие-либо другие проблемы».


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