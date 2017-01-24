Следком прокомментировал возможное самоубийство кемеровского студента

Сегодня, в одном из кемеровских ВУЗов нашли тело студента-второкурсника с признаками суицида. Причины выясняют следователи.

Надежда Ананьева, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области: «Сегодня зарегистрировано сообщение об обнаружении тела 22-летнего молодого человека с признаками суицида. По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, были ли конфликты у молодого человека: в семье, с друзьями. Либо возникали какие-либо другие проблемы».