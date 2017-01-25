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В Кузбассе ищут мужчину со шрамом на губе

25 Янв. 2017, 16:59
19 просмотров

Полиция Кузбасса и отдел МВД России по  Горно-Алтайску (Республика Алтай) ищет Тенгерекова Анатолия Тимофеевича. Мужчина 90-го года рождения ещё 19 февраля прошлого года ушел из дома и пока не вернулся.  

Тенгерекову на вид 25-30 лет, внешность азиатского типа.  Рост около 180 сантиметров, телосложение среднее. Чёрные волосы и глаза,  брови прямые широкие, нос прямой.  

 - Особые приметы: на верхней губе с правой стороны имеется шрам размером 0,5 см., на шее с левой стороны имеется шрам размером 1 см, - сообщают в областном полицейском главке.  Из одежды был чёрный пуховик с капюшоном, на карманах имеются - хромированные заклепки, а на рукаве надпись «LANVIN». Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по номерам в Горно-Алтайске: 8-(3882)-29-25-11 или 8-(3882)-22-29-35.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


Тэги: Кузбасс, Горно-Алтайск, розыск
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