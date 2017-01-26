В Кузбассе ловили бордовую «семёрку»

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В Таштаголе мужчина сообщил в полицию, что поставил свой бордовый автомобиль ВАЗ-21074 рядом с домом по улице Ленина, но вскоре машина пропала. Вскоре выяснилось, что угонщик задержан буквально за несколько часов до обращения потерпевшего.

Инспекторы ГИБДД, патрулируя улицы, заметили «Жигули» и потребовали остановиться. Водитель отказался и ещё больше увеличил скорость. - Дорожные полицейские приняли решение о преследовании нарушителя. В скором времени злоумышленник бросил машину и попытался уже пешком скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, - рассказывают в ГИБДД по региону. Нарушителя быстро задержали и увезли в отделение. Фото: ГИБДД по Кемеровской области



