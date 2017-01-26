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В Новокузнецке у пенсионерки отобрали суповой набор

26 Янв. 2017, 13:41
154 просмотра

В Кузнецком районе Новокузнецка мужчина напал на пожилую женщину, отобрал мешок с продуктами и скрылся. 

Задержать  налётчика удалось инспекторам ГИБДД, дежурившим неподалёку от места нападения на женщину.  Когда мужчину доставили в отделение, он рассказал, что пришёл в магазин, увидел пакет и решил забрать.  Отмечается, что злоумышленник не работает и имеет судимости.  

- Имущество – пакет, в котором был суповой куриный набор - пенсионерке вернули, - сообщают в ГИБДД по Кемеровской области.

  Фото: ГИБДД по Кемеровской области 

 


Тэги: Новокузнецк, ГИБДД, грабёж
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