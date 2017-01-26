В Новокузнецке у пенсионерки отобрали суповой набор

В Кузнецком районе Новокузнецка мужчина напал на пожилую женщину, отобрал мешок с продуктами и скрылся.

Задержать налётчика удалось инспекторам ГИБДД, дежурившим неподалёку от места нападения на женщину. Когда мужчину доставили в отделение, он рассказал, что пришёл в магазин, увидел пакет и решил забрать. Отмечается, что злоумышленник не работает и имеет судимости.

- Имущество – пакет, в котором был суповой куриный набор - пенсионерке вернули, - сообщают в ГИБДД по Кемеровской области.

Фото: ГИБДД по Кемеровской области