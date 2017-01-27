Глава Кемерова выехал на место аварии в Кировском районе

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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк выехал на место аварии на теплосети, которая произошла поздним вечером 26 января в Кировском районе. ЧП произошло случилось на трубопроводе диаметром 211 мм, расположенном рядом с улицей Александрова.

Сейчас здесь восстановительные работы проводят специалисты КТСК, а также Кемеровской службы спасения, сообщили в городской админстрации.



Очевидцы сфотографировали последствия происшествия и опубликовали снимки в социальных Сетях. Горожане отмечают, что инцидент напугал их. Восстановительные работы ведут специалисты КТСК и Кемеровской службы спасения.



Фото: Инцидент Кемерово





