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Глава Кемерова выехал на место аварии в Кировском районе

27 Янв. 2017, 11:28
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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк выехал на место аварии на теплосети, которая произошла поздним вечером 26 января в Кировском районе. ЧП произошло случилось на трубопроводе диаметром 211 мм, расположенном рядом с улицей Александрова.
Сейчас здесь восстановительные работы проводят специалисты КТСК, а также Кемеровской службы спасения, сообщили в городской админстрации.

Очевидцы сфотографировали последствия происшествия и опубликовали снимки в социальных Сетях. Горожане отмечают, что инцидент напугал их. Восстановительные работы ведут специалисты КТСК и Кемеровской службы спасения.

Фото: Инцидент Кемерово


Тэги: Кемерово, авария, Илья Середюк
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