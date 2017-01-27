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В Кемерове нашли предсмертную записку покончившего с собой студента

27 Янв. 2017, 12:37
392 просмотра

В вещах студента КемГИКа, принявшего решение добровольно уйти из жизни, нашли записку.

- Прошу никого не винить, эта жизнь не для меня, - говорится в послании, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на собственные источники. Издание, побеседовав с друзьями юноши,  отмечает, что молодой человек был жизнерадостным и весёлым, такого исхода никто не ожидал.  

Напомним, о трагедии узнали 24 января, сейчас все обстоятельства изучает Следственный комитет по Кемеровской области.

 


Тэги: Кемерово, суицид, КемГИК
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