В Кемерове нашли предсмертную записку покончившего с собой студента

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В вещах студента КемГИКа, принявшего решение добровольно уйти из жизни, нашли записку.

- Прошу никого не винить, эта жизнь не для меня, - говорится в послании, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на собственные источники. Издание, побеседовав с друзьями юноши, отмечает, что молодой человек был жизнерадостным и весёлым, такого исхода никто не ожидал.

Напомним, о трагедии узнали 24 января, сейчас все обстоятельства изучает Следственный комитет по Кемеровской области.



