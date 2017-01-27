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В Кузбассе пропала девушка с разными фамилиями

27 Янв. 2017, 16:18
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Полиция Прокопьевска обращается с просьбой оказать содействие в поисках 18-летней девушки, которая может представляться разными именами. 


Пропала Анастасия Агаркова, 17.01.1999 года рождения. Сообщается, что 25 января около 7:00 утра она вышла на остановке «Аэропорт» из машины, пока место нахождении девушки не установлено. Есть версия, что она на автобусе № 160 поехала в Новокузнецк.

На вид Анастасии 17-18 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое. Лицо европейского типа, волосы тёмно-русые волнистые ниже плеч. На девушке была синяя болоньевая куртка с белыми вставками, с капюшоном и опушкой из меха темного цвета. Также из одежды:  джинсы синие, кофта голубая, спортивная вязаная шапка чёрного цвета с белым рисунком на отвороте. 

- При себе имела паспорт, смартфон «Fly» в корпусе черного цвета. Может представляться Анастасией Заводной, Анастасией Мироновой. Граждан, что-либо знающих о разыскиваемой, просим сообщить по телефону в городе Прокопьевске: 8-(38466)-9-17-57, - сообщают в областном полицейском главке. 

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области 


Тэги: Кузбасс, Прокопьевск, пропала девушка
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