В Кузбассе пропала девушка с разными фамилиями

Полиция Прокопьевска обращается с просьбой оказать содействие в поисках 18-летней девушки, которая может представляться разными именами.

Пропала Анастасия Агаркова, 17.01.1999 года рождения. Сообщается, что 25 января около 7:00 утра она вышла на остановке «Аэропорт» из машины, пока место нахождении девушки не установлено. Есть версия, что она на автобусе № 160 поехала в Новокузнецк.

На вид Анастасии 17-18 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое. Лицо европейского типа, волосы тёмно-русые волнистые ниже плеч. На девушке была синяя болоньевая куртка с белыми вставками, с капюшоном и опушкой из меха темного цвета. Также из одежды: джинсы синие, кофта голубая, спортивная вязаная шапка чёрного цвета с белым рисунком на отвороте.

- При себе имела паспорт, смартфон «Fly» в корпусе черного цвета. Может представляться Анастасией Заводной, Анастасией Мироновой. Граждан, что-либо знающих о разыскиваемой, просим сообщить по телефону в городе Прокопьевске: 8-(38466)-9-17-57, - сообщают в областном полицейском главке.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области