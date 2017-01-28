В Кузбассе по факту пропажи 12-летней девочки возбудили дело по статье «Убийство»

В Новокузнецке 26 января этого года примерно в 19 часов 15 минут девочка ушла из дома и пропала без вести. Её место местонахождение не установлено, поиски продолжаются. В них участвуют сотрудники МВД, МЧС и волонтёры. Подключились и самые опытные следователи и -криминалисты .

Уже проверили 300 с лишним лиц, изъят компьютер ребёнка, изучаются контакты девочки в соцсетях. Проходят рейды по подвалам и чердакам, проверяется автодорога, прилегающая к ней обочина.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщают в ведомстве. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефону 02.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области