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В Кузбассе по факту пропажи 12-летней девочки возбудили дело по статье «Убийство»

28 Янв. 2017, 14:21
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В Новокузнецке  26 января этого года примерно в 19 часов 15 минут девочка ушла из дома и пропала без вести.  Её место местонахождение не установлено, поиски продолжаются. В них участвуют сотрудники МВД, МЧС и волонтёры. Подключились и самые опытные  следователи и -криминалисты .

Уже  проверили  300 с лишним лиц,  изъят компьютер ребёнка, изучаются контакты девочки в соцсетях. Проходят рейды по подвалам и чердакам, проверяется автодорога, прилегающая к ней обочина.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. «в»  ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщают в ведомстве. Всех, кто располагает какой-либо  информацией, просят звонить по телефону  02.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


Тэги: Кузбасс, поиски ребёнка, убийство, Следком
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