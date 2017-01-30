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К поискам пропавшей 12-летней новокузнечанки подключились самозванцы

30 Янв. 2017, 13:03
735 просмотров

В Новокузнецке продолжаются активные поиски 12-летней Виктории Реймер. Она пропала вечером 26 января, Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Девочку ищут спасатели, полиция, волонтёры. К поисковой группе присоединились и самозванцы. Сообщают на своём форуме представители  поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Также хочется выразить резкое неодобрение активности некоторых горожан, которые называют себя волонтёрами отряда Лиза Алерт и пытаются проникать на территорию частных владений для осмотра или ищут встречи с друзьями и родственниками пропавшего ребёнка и устраивают импровизированные допросы. Прошу всех быть бдительными! Лиза Алерт не направляет добровольцев совершать противоправные действия или действия, нарушающие принципы этики, - говорится в сообщении. (прим.ред-авторский стиль сохранён).

 Фото: ВКонтакте


Тэги: Новокузнецк, поиски ребёнка, Лиза Алерт
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