Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
31 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове под колёсами эвакуатора погибла женщина

31 Янв. 2017, 11:41
74 просмотра

Страшная авария произошла вечером на Сибиряков-Гвардейцев около дома №100. Примерно в 20:05 эвакуатор здесь раздавил 35-летнюю женщину, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Как сообщили «Вести-Кузбасс» в ГИБДД Кемерова, водитель двигался от Соборной до Мичурина, не превышал скорость, он был трезв. Женщина же, по сообщениям очевидцев, напротив: вела себя неадекватно, что она делала на проезжей части и в каком была состоянии – ещё предстоит выяснить. Вины водителя в этой аварии нет, отметили в ведомстве.   

Фото: Регион42


Тэги: Кемерово, ДТП, авария, ГИБДД
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица