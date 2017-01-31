В Кемерове под колёсами эвакуатора погибла женщина

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Страшная авария произошла вечером на Сибиряков-Гвардейцев около дома №100. Примерно в 20:05 эвакуатор здесь раздавил 35-летнюю женщину, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Как сообщили «Вести-Кузбасс» в ГИБДД Кемерова, водитель двигался от Соборной до Мичурина, не превышал скорость, он был трезв. Женщина же, по сообщениям очевидцев, напротив: вела себя неадекватно, что она делала на проезжей части и в каком была состоянии – ещё предстоит выяснить. Вины водителя в этой аварии нет, отметили в ведомстве.

Фото: Регион42



